По итогам 2020 года средняя зарплата в Кировской области составила 32 тысячи 402 рубля

Самые высокие зарплаты по-прежнему у сотрудников организаций финансовой и страховой деятельности - 49 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Кировской области в 2020 году составила 32 тысячи 402 рубля. В сравнении с 2019 годом она выросла на 6,5% в номинальном исчислении, а в реальном - на 2,5%.

По данным Кировстата, по темпу роста заработной платы Кировская область находилась на 5 месте в Приволжском федеральном округе, а вот по величине - на 11. Наибольший рост (+17%) заметен у работников в области здравоохранения и социальных услуг.

Самые высокие зарплаты по-прежнему у сотрудников организаций финансовой и страховой деятельности - 49 тысяч рублей. Следом за ними идут работники, занятые в сфере добычи полезных ископаемых - 44 тысячи 297 рублей.

Меньше всего получают сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания: их среднемесячная заработная плата составила около 19 тысяч 317 рублей в месяц.