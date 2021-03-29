В суде начали рассматривать уголовное дело о взрыве газа в жилом доме в Кикнуре

В результате взрыва погибли двое человек. Фото: kirov.sledcom.ru

29 марта в Санчурском районном суде начали рассматривать уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в поселке Кикнур. По информации пресс-службы областной прокуратуры, виновными выступают два работника местной ресурсоснабжающей компании.

Мастера и слесаря ООО «Газэнергосеть Киров» обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших по неосторожности гибель двух людей. Кроме того, им же вменили уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере. Сумма причиненного ущерба, по оценкам, превысила 19 миллионов рублей. Для его возмещения имущество обвиняемых арестовали.

Напомним, трагедия произошла 10 июля 2020 года. Взрыв газа произошел в одной из квартир трехэтажного жилого дома по улице Сергея Шарыгина. В результате происшествия погибли два человека, еще несколько десятков временно остались без крыши над головой. По версии следствия ЧП произошло из-за непрофессиональных действий работников местной газовой компании. Незадолго до того они меняли счетчик в квартире, где произошел взрыв, однако сделали это неправильно, что и привело к трагедии.