Уголовное дело о взрыве газа в жилом доме в Кикнуре направили в суд

В результате трагедии погибли два человека, многие жильцы остались без крова. Фото: прокуратура Кировской области

Уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Кикнуре направили в суд с обвинительным приговором. Отвечать за гибель людей будут двое работников ООО «Газэнергосеть Киров». Дело будет рассматривать Санчурский районный суд, по данным областной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла 10 июля 2020 года. Ранним утром в трехэтажном многоквартирном доме по улице Сергея Шарыгина в поселке Кикнур произошел взрыв газа. В результате происшествия погибли два человека. Строительные конструкции здания разрушились. Кроме того, взрыв уничтожил и повредил имущество других жильцов. Общая сумма причиненного ущерба превысила 17 миллионов рублей.

Как установило следствие, виновниками взрыва стали работники компании «Газэнергосеть Киров». Незадолго до трагедии сотрудники меняли счетчик в одной из квартир дома, но из-за неверной установки крышка прибора сломалась. В результате в помещении начал скапливаться газ. В то злополучное утро хозяйка квартиры, войдя наутро в кухню, щелкнула зажигалкой, в результате чего и произошел взрыв.

Сотрудников компании обвинили в «выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц» и «уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенных путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности». За одно только первое преступление каждому из них грозит по пять лет тюрьмы.