Начальник УМВД России по Кировской области прокомментировал ситуацию с СК «Родина»

СК «Родина» прекратила работу 13 февраля 2021 года. Фото: vk.com/skrodinaru

В четверг, 25 марта, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. На нем депутаты ОЗС заслушали отчет начальника УМВД России по Кировской области за 2020 год.

Депутат от КПРФ Сергей Мамаев попросил генерал-майора полиции Константина Селянина прокомментировать ситуацию с СК «Родина», а также озвучить, какие меры приняты со стороны МВД и возбуждено ли уголовное дело?

- Есть закон, который прямо говорит, что если происходит спор двух хозяйствующих субъектов, то нам там делать нечего. Материал по делу собирается, установлены все лица. Что касается частного охранного предприятия, то его там не было, - подчеркнул генерал-майор полиции Константин Селянин.

Напомним, СК «Родина» прекратила работу после того, как на спорткомплекс совершили «рейдерскую атаку». 13 февраля СК захватили неизвестные, вывезли оборудование и опечатали здание. «Родина» обвинила своего арендодателя, завод «Лепсе», в захвате. Предприятие в ответ сослалось на расторгнутый контракт аренды, действие которого прекратилось еще в октябре. Руководство спорткомплекса считает происходящее незаконным и намерено решать конфликт в судебном порядке.