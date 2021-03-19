Прокуратура Кировской области нашла более тысячи нарушений в содержании дворов

За весь зимний период сотрудниками надзорного ведомства проведено 1,7 тысячи проверок по содержанию придомовых территорий и уборке их от снега. Фото: Артем КИЛЬКИН

Региональный СК РФ расследует уголовное дело по факту травмирования 70-летней женщины вблизи дома № 6А по проезду Шаляпина в областном центре. Кроме того, проводится четыре доследственных проверки по фактам травмирования граждан в городах Кирово-Чепецке и в Кирове, сообщили в областной прокуратуре.

За весь зимний период сотрудниками надзорного ведомства проведено 1,7 тысячи проверок по содержанию придомовых территорий и уборке их от снега, в ходе которых выявлено более тысячи нарушений.

- В целях их устранения внесено 600 представлений, объявлено 193 предостережения о недопустимости нарушения закона, - сообщили в областной прокуратуре.

Известно, что к дисциплинарной ответственности привлекли 201 должностное лицо.

Напомним, что 4 марта около дома № 66 по улице Мира в Кирово-Чепецке на 8-летнего ребенка упала наледь с крыши дома. В настоящее время проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ - «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По ее результатам будет принято процессуальное решение.