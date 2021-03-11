В Кирово-Чепецке на ребенка упала наледь с крыши

Инцидент произошел 4 марта около дома № 66 по улице Мира. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирово-Чепецке на 8-летнего ребенка упала наледь с крыши дома. По факту произошедшего сотрудники прокуратуры начали проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что инцидент произошел 4 марта около дома № 66 по улице Мира.

- Несовершеннолетнему оказана медицинская помощь, степень тяжести причиненного вреда здоровью уточняется, - сообщили в ведомстве.

В рамках проверки прокурор даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за уборку снега. Кроме того, сотрудники МВД проводят доследованную проверку по ст. 238 УК РФ - «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По ее результатам будет принято процессуальное решение.