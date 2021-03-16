Кировский росгвардеец стал донором костного мозга для больной острым лейкозом женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове сотрудник Росгвардии, майор Алексей Ярославцев стал донором костного мозга для больной лейкозом женщины. Он находился в донорском кресле по 5 часов в течение двух дней в институте гематологии и переливания крови. Это время нужно для того, чтобы врачи смогли заготовить нужный объем клеток. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кировской области.

В конце 2020 года Алексею сообщили, что его генотип совместим с генотипом женщины, больной лейкозом, которой срочно требовалась трансплантация костного мозга. Во время данной операции вся кровь больного человека замещается донорской. Она проводится только в том случае, когда другие методы лечения оказываются бессильны. К сожалению совпадение по генотипу происходит достаточно редко и составляет 1 на 10 000 человек.

Напомним, что сотрудники Росгвардии регулярно принимают участие в донорских акциях. Многие из них носят гордое звание «Почетный донор России». Так в 2019 году кировский росгвардеец Виктор Кобелев уже становился донором костного мозга для малолетнего ребенка, больного острым лейкозом. Подробнее здесь.