Спасение детей, задержание преступников и донорство: какие подвиги ежедневно совершают сотрудники Росгвардии в Кировской области

ВТОРОЙ ШАНС НА ЖИЗНЬ

В январе прошлого года кировский сотрудник Росгвардии Виктор Кобелев стал донором костного мозга для малыша, больного острой формой онкологического заболевания. Уникальность операции заключалась в том, что двухлетний пациент находился в Москве, а материал для переливания подготовили в Кировскoм институте гематологии и переливания крови, затем стволовые клетки направили в клинику, где лечился малыш.

По словам сотрудника отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кировской области Виктора Кобелева, он вступил в Регистр (базу данных) потенциальных доноров клеток костного мозга при Кировском научно-исследовательском институте гематологии еще в 2011-ом году.

- Предложение сдать кровь на генотип поступило мне во время ежегодного медосмотра. Мне объяснили, что трансплантация клеток костного мозга может быть единственным способом спасти кому-то жизнь.

По данным медиков, вероятность совпадения генотипов около 0,5%.

- Даже родственники не всегда могут помочь. У меня у самого трое детей, конечно, я не мог отказаться, - пояснил Виктор Викторович.

На протяжении 8 лет генотип Виктора Кобелева был в резерве. И вот в январе 2019 года двухлетнему малышу потребовался костный мозг и биоматериал Виктора Викторовича подошел! Это значит, что у ребенка появился шанс на жизнь!

СПАСЛИ СЕМЬЮ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА

Михаил Богатырев, Евгений Анисимов (на фото внизу) и сотрудники вневедомственной охраны Александр Мошкин и Александр Сысоев (на фото слева) спасли семью во время пожара. Фото: Управление Росгвардии по Кировской области

Когда случается сильный пожар, на ликвидацию последствий, как правило, направляют сотрудников разных спецслужб, в том числе, и росгвардейцев. В марте 2019 года они прибыли на очередной вызов - пламя охватило одну из квартир дома на улице Цеховой. Старший сержант Михаил Богатырев и сержант Евгений Анисимов увидели в окне второго этажа женщину с ребенком. Она просила о помощи. Росгвардейцы встали под окна квартиры и поймали на руки спрыгнувшего из окна 11-летнего мальчика. Ребенок не пострадал. Вскоре прибыли сотрудники МЧС. Михаил и Евгений поднялись по лестнице прибывшего пожарного расчета и эвакуировали саму кировчанку и ее второго четырехлетнего сына.

На место пожара приехал еще один экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Прапорщик Александр Мошкин и младший сержант Александр Сысоев тоже подключились к спасению людей. Вместе с пожарными они организовали эвакуацию людей из горящего дома.

СБЕРЕГЛИ ОТ УДАРА

Прапорщик полиции Сергей Целищев (справа), рискуя жизнью, спас кировчанина. Фото: Управление Росгвардии по Кировской области

Иногда обычный вечерний объезд города приводит к неожиданному финалу. В октябре 2019 года в квартиру кировчанина пробрались трое незнакомцев. Двое мужчин и женщина стали угрожать хозяину и не желали добровольно покидать чужое жилье.

Хозяину удалось набрать номер полиции, и на место происшествия приехали сотрудники Росгвардии. Увидев сотрудников вневедомственной охраны, один из злоумышленников схватил кухонный нож и напал на росгвардейца. Стражу порядка удалось блокировать удар и выбить нож из руки злоумышленника. Правоохранитель с напарником задержали нападавшего.

И вызвали следственно-оперативную группу. Оказалось, что 40-летний местный житель был неоднократно судим. Полицейские задержали нападавшего для дальнейшего разбирательства.