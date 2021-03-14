В Кировской области за неделю от коронавируса умерли восемь человек

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,81%. Фото: Олег УКЛАДОВ

В федеральном оперативном штабе по противодействию коронавирусу рассказали еще об одном случае смерти от COVID-19. Так, за неделю - с 8 по 14 марта - в Кировской области скончались восемь пациентов. Всего, по статистике сайта стопкоронавирус.рф, в регионе от инфекции умерли 308 человек. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 14 марта не предоставил.

Главные цифры на 14 марта. Фото: yandex.ru

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,81% (средний по России – 2,1%). Регион находится на 31 месте в рейтинге заболеваемости по COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,91 Rt.