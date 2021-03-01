Максим Решетников назначен и.о. главы Котельничского района

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Котельничского района состоится 8 апреля. Фото: vk.com/vkotle

В понедельник, 1 марта, завершилось внеочередное заседание Котельничской районной Думы. В повестке дня стоял лишь один вопрос - об исполнении обязанностей главы района.

Решением депутатов исполняющим обязанности главы района с 3 марта 2021 года назначен Максим Решетников, заместитель главы администрации района, заведующий отделом ЖКХ, архитектуры и градостроительства.

Напомним, что глава Котельничского района Светлана Захарова подала в отставку. О своем решении она объявила на заседании районной думы 25 февраля. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Котельничского района состоится 8 апреля.