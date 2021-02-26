Глава Котельничского района досрочно ушла в отставку

Полномочия Светланы Захаровой досрочно прекратили на заседании районной думы. Фото: vk.com/vkotle

Глава Котельничского района Светлана Захарова подала в отставку. Полномочия чиновницы прекращены досрочно, по сообщению группы «Типичный Котельнич».

О своем решении женщина объявила на заседании районной думы 25 февраля. Депутаты приняли ее отставку, и со 2 марта Светлана Захарова больше не возглавляет муниципалитет. Врио главы района пока не назначен. Для решения этого вопроса депутаты районной думы соберутся на внеочередном заседании 1 марта. Конкурс же по избранию кандидата на вакантную должность проведут 8 апреля.

Как сообщает городской портал «Котельнич.info», Светлана Захарова работала в должности главы Котельничского района чуть больше двух лет - с 3 августа 2018 года.