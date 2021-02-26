Прокуратура проверит соблюдение прав инвалида, пострадавшего на Октябрьском проспекте

На кадрах, опубликованных с камер видеонаблюдения, видно, как тучный и крепкий амбал со всей силой пинает в спину пенсионера с тростью. Фото: vk.com/kirovonline

Главный прокурор Кировской области Андрей Оборок поручил провести проверку законодательства при оказании медицинской помощи и мер социальной поддержки инвалиду, пострадавшему в городе Кирове. В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении кировчанина, пнувшего в спину 52-летнего мужчину, передано в Следственный комитет.

Сотрудники прокуратуры должны изучить материалы уголовного дела на предмет соблюдения конституционных прав граждан-участников судопроизводства. Помимо этого, они должны проверить соответствует ли социальная поддержка пострадавшего требованием закона. А также выяснить насколько своевременно была оказана медицинская помощь и в каких условиях он проживает.

- Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области, - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, что инцидент произошел в воскресенье, 21 февраля, в магазине, который расположен в центре города на Октябрьском проспекте. На кадрах, опубликованных с камер видеонаблюдения, видно, как тучный и крепкий амбал со всей силой пинает в спину пенсионера с тростью. После этого он падает на колени, а ударивший его мужчина заходит в магазин и скрывается из поля зрения видеокамер.

В среду, 24 февраля, мужчину удалось задержать сотрудникам полиции. Им оказался 33-летний местный житель, имеющий судимость за кражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

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