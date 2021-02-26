Лоб в лоб: на трассе в Кировской области Mercedes столкнулся с КамАЗом

Авария произошла на 60-ом км автодороги Яранск - Кикнур - граница с Нижегородской областью. Фото: vk.com/gibdd43

На трассе в Кикнурском районе иномарка попала под многотонный КамАЗ. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В четверг, 25 февраля, на 60-ом км автодороги Яранск - Кикнур - граница с Нижегородской областью произошло крупное ДТП. По предварительной информации, 36-летняя женщина-водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito врезалась во встречный КамАЗ-5490. Основной удар пришелся на водительскую сторону иномарки.

- В результате происшествия женщина-водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito получила травмы, - сообщили в ГИБДД. - Пострадавшая экстренно доставлена в больницу.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.