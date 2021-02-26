В Кирове на улице Пролетарской сбили пятилетнюю девочку

Авария произошла напротив дома №28 на улице Пролетарской. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами отечественной легковушки пострадала 5-летняя девочка. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В четверг вечером, 25 февраля, напротив дома №28 на улице Пролетарской произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, водитель «четырнадцатой» сбил девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП пятилетняя девочка получила травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ей не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.