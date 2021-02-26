В Кирове сквер Трудовой Славы преобразится к 1 августа 2021 года

Подрядчик займется обустройством входной группы, центральной аллеи, пешеходных дорожек, лестниц и стелы. Фото: admkirov.ru

В Кирове планируют благоустроить сквер Трудовой Славы за 50 миллионов рублей. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили в департаменте городского хозяйства.

В текущем году в сквере планируют оборудовать площадку для отдыха, игровую зону для детей, парковые качели и полосу препятствий. Кроме того, подрядчик займется обустройством входной группы, центральной аллеи, пешеходных дорожек, лестниц и стелы.

В аукционое задание включена и высадка деревьев и кустарников в сквере, а также установка светильников, скамеек, урн и даже устройство ливневой канализации.

В департаменте также отметили, что пешеходные зоны будут выполнены из тактильной плитки, а для маломобильных граждан предусмотрены беспрепятственные заезды на территорию сквера на колясках.

Аукцион на определение подрядчика состоится 9 марта. Сами же работы планируют завершить до 1 августа 2021 года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что собственник кафе в сквере Трудовой славы, спустя несколько месяцев судебных разбирательств, самостоятельно снес здание. Решением Арбитражного суда объект был признан самовольной постройкой. Подробнее здесь.

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