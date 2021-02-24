В Мурашах во время пожара погиб мужчина

Квартира в одном из домов по улице Ванцетти загорелась 22 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар случился в городе Мураши 22 февраля в районе 22 часов в одной из квартир на улице Ванцетти. В результате произошедшего погиб 54-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, пожар мог случиться из-за короткого замыкания электропроводки. В настоящее время сотрудники СК проводят проверку всех обстоятельств происшествия.

Напомним, 19 февраля в Кирове загорелся жилой дом на улице Бородулина. В пожаре погибли пять человек, из которых четыре ребенка. Спасателям удалось эвакуировать 38 жильцов. Их временно разместили в одной из гостиниц города. Жителей области просят быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.