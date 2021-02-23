Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 125 новых случаев заражения

За прошедшие сутки лабораториями региона выполнено 1276 исследований на COVID-19, Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 23 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 125 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 327 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 288.

В госпиталях сейчас находится 2417 жителей области, у 2048 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1844 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 369 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 109 пациентов, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 3274 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 1276 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 228 жителей региона.