Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 139 новых случаев заражения

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3771 исследование на COVID-19. Фото: ИВАНОВА Диана

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 19 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 139 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровел 1263 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 284. За минувшую неделю с 8 по 14 февраля в Кировской области от COVID-19 скончались шесть человек.

В госпиталях сейчас находится 2451 житель области, у 2092 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1870 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 359 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 117 пациентов, 11 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 3996 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3771 исследование на COVID-19. Обследование на КТ прошли 324 жителей региона.