Над Кировом появилось гало

Сложное гало над Кировом заметили 9 и 15 февраля. Фото: Екатерина КОНЕВА

В начале февраля 2021 года кировчане увидели такой интересный природный феномен как Гало. Этот комплекс включает в себя около сотни видов оптических явлений. Происхождение всевозможных колец, дуг и пятен возникает благодаря преломлению или отражению света в ледяных кристаллах. Последний раз сложное гало заметили 21 марта 2018 года. Об этом сообщили в группе «Любительская метеорология».

В последний раз кировчане наблюдали явление в 2018 году. Фото: Екатерина КОНЕВА

Отметим, что это не единственное запоминающееся событие, которое наблюдали жители в последнее время. Так, 19 декабря, на кадрах, снятых с большой высоты, можно было наблюдать блик солнца, который повис в воздухе. Как рассказали метеорологи-любители, получившееся на снимках бесцветное гало в форме вытянутого яркого пятна носило название субсолнце.