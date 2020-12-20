Кировчане увидели редкое оптическое явление

Явление вызвано отражением солнечного света от многочисленных крошечных ледяных кристаллов. Фото: vk.com/meteokirov

В пятницу, 19 декабря, кировчане сняли на видео необычное и завораживающие явление природы. На кадрах, снятых с большой высоты можно наблюдать блик солнца, который повис в воздухе. Как уточнили в группе «Любительская метеорология», в небе над городом возникло редкое природное явление – субсолнце.

Эксперты рассказали, что атмосферное явление - это бесцветное гало в форме вытянутого яркого пятна ниже линии горизонта. Чаще всего его можно увидеть в горах или с борта самолета. Явление вызвано отражением солнечного света от многочисленных крошечных ледяных кристаллов, взвешенных в атмосфере. Все это действует как большое зеркало, создавая виртуальное изображение солнца, которое появляется под горизонтом и поражает своей красотой.

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