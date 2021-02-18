В Нововятске на одну ночь закроют железнодорожный переезд

Переезд будет закрыт с 20.00 19 февраля до 05.00 20 февраля. Фото: admkirov.ru

В Нововятске перекроют железнодорожный переезд. Из-за ремонтных работ проехать по этому участку дороги будет невозможно. Информацию сообщает пресс-служба ГЖД.

Речь идет о ж/д переезде 970 км перегона Поздино-Полой в Нововятском районе. Движение перекроют с 20.00 19 февраля до 05.00 20 февраля. Связано это с работами по выправке пути. Разумеется, пропуск спецтранспорта организуют в оперативном режиме.

Кировчан просят с пониманием отнестись к принятым мерам и планировать свой маршрут заранее.

Помимо того, не стоит забывать, что 21 февраля в городе на несколько часов перекроют Мелькомбинатовский проезд и улицу Пугачева. Подробнее об этом можно прочитать здесь.