Владимир Костин: в ОЗС поступило 160 обращений от жителей региона, чьи дети не посещают детские сады

Февральская сессия прошла в режиме видеоконференцсвязи. Фото: zsko.ru

В четверг, 18 февраля, в ходе пленарного заседания Законодательного собрания депутаты заслушали доклады министров о реализации национальных проектов в 2020 году. Парламентариев в первую очередь волновала ситуация с вывозов ТКО, лесная сфера и реализация дорожного проекта.

Более подробно в своем выступлении и.о. председателя Законодательного Собрания Кировской области Владимир Костин остановился на реализации социальных нацпроектов.

- У нас есть глобальная проблема в части отсутствия должного количества мест в садах и школах, - подчеркнул Владимир Александрович. - Только в Законодательное собрание поступило более 160 обращений от жителей региона, чьи дети не посещают дошкольные учреждения. Кроме того, все еще есть случаи, когда ребята старше трех лет не ходят в детские сады.

Владимир Костин также подчеркнул, что региональным властям необходимо усилить работу с федеральными министерствами.

- Необходимо достигать поставленных показателей, а не изменять их в последний момент в угоду нацпроектов, - резюмировал Владимир Александрович.

Выслушав всех депутатов, председатель правительства Александр Чурин отметил, что все нацпроекты, реализуемые на территории Кировской области, достигли своих показателей.

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