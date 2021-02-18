В Кировской области в смертельных пожарах погибли две пенсионерки

В обеих пожарах погибли хозяйки жилых домов, 91-летние женщины. Фото: Сергей ГАПОН

За минувшие сутки в Кировской области произошло два смертельных пожара. Следствие устанавливает причины и обстоятельства гибели двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обе трагедии произошли 17 февраля. Первый пожар вспыхнул в одном из домов поселка Кугалки Яранского района. В результате происшествия погибла хозяйка жилища, 91-летняя пенсионерка. Следствие считает, что причиной стало неосторожное обращение погибшей с огнем.

Второе ЧП случилось в селе Порез Унинского района: загорелся жилой дом на улице Труда. Спасатели на месте происшествия обнаружили тело 91-летней женщины. Предположительно, пенсионерка также неосторожно обращалась с огнем, когда растапливала печь.

Сейчас следствие проводит проверки, устанавливает все причины и обстоятельства трагедий. Кировчан вновь просят уделять больше внимания элементарным правилам безопасности. Напомним, накануне мы писали о происшествии в Яранске, где в пожаре погибли двое человек.