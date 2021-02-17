В Яранске во время пожара в частном доме погибли два человека

К тушению пожара от МЧС России привлекались 3 пожарных расчета. Фото:43.mchs.gov.ru

В Яранском районе пожар в жилом доме унес жизни двух человек. Информацию о происшествии сообщили в пресс-службе МЧС России по Кировской области.

Трагедия произошла во вторник, 16 февраля, в городе Яранске. Огонь вспыхнул в 23.10 в жилом на улице Карла Маркса. Пламя за считанные секунды охватило деревянную постройку. На место происшествия выехало три пожарных расчета. Спасателям удалось справится с огнем в 00.30. В ходе разбора завалов в хозпостройках были обнаружены тела двух человек: 33-летнего мужчины и 32-летней женщины.

-По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем, - сообщили в СК РФ по Кировской области.

В настоящее сотрудники СК РФ по Кировской области проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.