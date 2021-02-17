«Дело о КамАЗах»: приговор для экс-главы кировского УГИБДД не смягчили

Александра Плотникова задержали в конце января 2018 года. Фото: kirov.sledcom.ru

Бывший начальник кировского УГИБДД не смог смягчить свое наказание. По решению Верховного суда Республики Татарстан, вердикт, вынесенный Набережночелнинским городским судом, остается в силе. Александру Плотникову придется отбыть свой срок полностью - 2,5 года лишения свободы. Его подельникам, Рафилю и Ренату Габделхаковым, наказание смягчили.

Напомним, экс-начальник областной ГИБДД оказался под следствием по «делу о КамАЗах» в конце января 2018 года. С июля 2015 по март 2016 года Плотников помогал бизнесменам из соседней республики регистрировать грузовики, запрещенные к использованию в России по экологическим нормам. Через кировское отделение ГИБДД так прошли 279 фур. В техпаспорта внесли ложные сведения об установке новых двигателей класса «Евро-4». Причем со всех машин был заплачен утилизационный сбор. В дальнейшем КамАЗы продавали через компании «РенБизнесАвто» и ТД «Авто». Общая сумма ущерба составила 873 миллиона рублей.

Обвинение в мошенничестве предъявили Рафилю и Ренату Габделхаковым (владельцам «РБА»), Ильдару Саитову (руководителю «ТД Авто»), самому Плотникову и двоим его подчиненным. Суд состоялся 7 августа 2020 года. Габделхаковы получили по четыре года лишения свободы, Саитов - 2 года, подчиненные Плотникова - условно.