Бывшему начальнику кировского УГИБДД вынесли обвинительный приговор в «деле о КамАЗах»

Александра Плотникова задержали 22 января 2018 года. Фото: kirov.sledcom.ru

Набережночелнинский городской суд вынес обвинительный приговор экс-начальнику УГИБДД по Кировской области Александру Плотникову. Об этом сообщает местное издание chelny-biz.ru.

В пятницу, 7 августа, состоялся суд по «делу о КамАЗах». На скамье подсудимых оказались владельцы челнинского предприятия «РенБизнесАвто» Рафиль и Ренат Габделхаковы, бывший глава кировского ГИБДД Александр Плотников и двое его подчиненных. Кроме того, в декабре прошлого года был осужден владелец ООО «ТД «Авто» Ильдар Саитов, которого следствие считало организатором мошеннической схемы. Именно он встречался в Кирове с Александром Плотниковым и договаривался с ним о регистрации поддельных документов на «КамАЗы». Ильдара Саитова судили отдельно из-за досудебного соглашения и частичного признания вины.

Все участники мошеннической схемы признаны судом виновными:

- Рафиль и Ренат Габделхаковы получили по 4 года лишения свободы;

- бывший начальник УГИБДД по Кировской области Александр Плотников - 2,5 года лишения свободы;

- Ильдар Саитов - 2 года лишения свободы;

- бывший подполковник полиции Сергей Черезов и майор Александр Окулов - условные сроки.

«ДЕЛО О КАМАЗАХ»

22 января 2018 года в собственном кабинете задержали начальника УГИБДД УМВД России по Кировской области Александра Плотникова. По версии следствия, полковник с июля 2015 года по март 2016 года помогал предпринимателям из Татарстана в регистрации «КамАЗов», запрещенных к эксплуатации в России по экологическим нормам. Таким образом, через кировское отделение ГИББД прошли 279 грузовиков. Во всех случаях в технические паспорта вносились ложные сведения о том, что на машины, с которых был уплачен утилизационный сбор, были установлены новые двигатели класса «Евро-4». В дальнейшем «КамАЗы» продавались через компании «РенБизнесАвто» и ТД «Авто». В общей сложности ущерб составил 873 миллиона рублей.

СПРАВКА «КП»

Александр Плотников окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт в Омске по специальности «Организация дорожного движения». После окончания пошел работать в милицию, был направлен автоинспектором в ГИБДД города Кирово-Чепецка. Его быстро повысили до командира взвода ДПС, а затем – до начальника отделения ГАИ. Затем был переведен в областной центр. Начальником ГИБДД Кировской области был назначен в декабре 2012 года.

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