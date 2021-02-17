В Советске открылась оранжерея тропических растений

Теперь в Советске можно посетить оранжерею тропических растений. - vk.com.

Под Советском появилась оранжерея тропических растений. Она принадлежит Суводскому лесхозу-техникуму. На площади 350 квадратных метров расположились более пятисот видов тропических и субтропических растений. Среди них можно увидеть и цитрусовые, которые плодоносят каждый год.

Помимо оранжереи, на территории дендрологического сада имени В.Е. Масленникова находится еще несколько арт-объектов. Например, дом хоббитов из «Властелина колец», убежище Шрека из одноименного мультфильма. В жилище великана можно даже найти настоящую дровяную печь.

Оранжерею можно посетить с понедельника по пятницу с 9 до 16:00, записаться на экскурсию – с 9 до 17:00. Телефон и ценник можно найти на сайте «Суводского лесхоз-техникума».