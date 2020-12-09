Шрек переселился в Кировскую область

Шрек решил поселиться в дендрологическом саду в городе Советске. Фото: slt43.ru

В Кировской области открылся дом огромного зеленого огра Шрека. Литературный и мультипликационный персонаж Уильяма Стейга живет в одиночестве на болоте в окрестностях города-государства Дюлок. А в нашем регионе Шрек решил поселиться в дендрологическом саду в городе Советске.

В хижине есть настоящая дровяная печь. Фото: youtube.com/watch?v=0gmDS3F4bOc&feature=emb_title

Автором проекта выступил мастер производственного обучения Суводского лесхоз-техникума Андрей Вдовенко. Вместе с 17 студентами они решили построить хижину Шрека.

- У нас были примитивные материалы, немного техники, огромное желание создавать и стремление получить результат, - поделился Андрей Вдовенко на своем youtube канале. - Полтора года работы, и, по-моему, получилось даже лучше, чем мы ожидали.

В хижине есть настоящая дровяная печь, а рядом с жилищем, как и в мультфильме, расположен туалет. Весь процесс строительства авторы сняли на видео и опубликовали на своем youtube канале.

Отметим, что хижина Шрека появилась рядом с домом хоббитов из произведения Джона Толкина, который построили энтузиасты в 2018 году. Создатели сделали его похожим не только снаружи, но и внутри.

Дендрологический сад в Советске открыт для посещения туристов в будние дни с 9.00 до 16.00. В выходные дни экскурсии проводятся по заявкам, направленным не позднее чем за два дня. Стоимость составляет 65 рублей по территории дендросада и 65 рублей в оранжерею.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте