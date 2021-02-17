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Происшествия

В Нолинском районе молодой человек четыре месяца избивал младшего брата

Напиваясь, парень неоднократно поднимал руку на ребенка
Софья Михерская
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Парень издевался над старшим братом несколько месяцев.

Парень издевался над старшим братом несколько месяцев.

Фото: Николай Александров

В Нолинском районе задержали 19-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в истязании младшего брата. Информацию передает областной Следком.

По версии ведомства, над ребенком издевались с сентября 2020 по январь 2021 года. Молодой человек бил своего 13-летнего брата, а также совершал некие иные действия, причиняющие мальчику боль. Известно, что все это происходило, когда парень напивался.

Сейчас на молодого нолинчанина завели уголовное дело за истязание несовершеннолетнего. Следствие устанавливает все причины и условия произошедшего. Старшему брату грозит от трех до семи лет.

К сожалению, это далеко не единичное происшествие. Случаи истязания детей начали встречаться все чаще. Напомним, недавно мы писали о жительнице Малмыжского района, которая избивала свою 13-летнюю дочь.

Криминал