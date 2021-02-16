В Малмыжском районе женщина издевалась над своей 13-летней дочерью

Женщина била девочку и издевалась над ней. Фото: pixabay.com

В Малмыжском районе полиция задержала местную жительницу. 38-летнюю женщину подозревают в истязании собственной дочери. Информацию передает областной Следственный комитет.

По сообщению ведомства, истязания 13-летней девочки продолжались в течение февраля текущего года. Женщина причиняла дочери физические и психические страдания, систематически избивая ее и издеваясь над ней. Неизвестно, кто прекратил все происходящее, однако сейчас нерадивая мать находится под следствием.

На жительницу Малмыжского района завели уголовное дело по соответствующей статье. Следователи сейчас выясняют все причины такого поведения и условия. Женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы.