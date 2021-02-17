В Кирове построят новую дорогу на улице Современной

Протяженность дороги составит 607 метров.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ленинском районе областного центра планируют достроить улицу Современную. Такое распоряжение подписал заместитель главы администрации города Кирова Аслан Рзаев.
Протяженность дороги составит 607 метров. Она соединит улицы Ленина и Агрономическую.
Напомним также, что в 2021 году запланировано строительство дорог по улицам Сурикова, Зеленина , Анжелия Михеева и Восьмого марта. Работы будут выполнены специалистами «Вятавтодора» и «Гордормостстроя».