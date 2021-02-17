В Кирове построят новую дорогу на улице Современной

Протяженность дороги составит 607 метров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ленинском районе областного центра планируют достроить улицу Современную. Такое распоряжение подписал заместитель главы администрации города Кирова Аслан Рзаев.

Протяженность дороги составит 607 метров. Она соединит улицы Ленина и Агрономическую.

Напомним также, что в 2021 году запланировано строительство дорог по улицам Сурикова, Зеленина , Анжелия Михеева и Восьмого марта. Работы будут выполнены специалистами «Вятавтодора» и «Гордормостстроя».