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«Вятавтодор» займется строительством еще одной улицы в областном центре

Дорожники должны будут завершить работы до 15 ноября 2021 года
Виктор КарповВиктор Карпов
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Дорога должна состоять из четырех полос для движения транспорта.

Дорога должна состоять из четырех полос для движения транспорта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках национального проекта в 2021 году в Кирове планируют продлить улицу Анжелия Михеева на 454,7 метра (от ул. Энтузиастов до слободы Урванцево). Подрядчиком выбрано АО «Вятавтодор», которое победило в аукционе предложив наименьшую цену - 79 миллионов 969 тысяч рублей.

Компания должна будет завершить строительство улицы до 15 ноября 2021 года. Дорога должна состоять из четырех полос для движения транспорта, а также из тротуаров и велодорожек шириной 1,5 метра.

В ходе проведения торгов к аукциону не была допущена компания ООО «Джули» из города Екатеринбург. Организация подала заявление в УФАС по Кировской области, но жалоба была признана необоснованной.

- ООО «Джули» не является членом саморегулируемой организации, - сообщили в УФАС. - Таким образом, компания не может быть участником указанной закупки.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что «Вятавтодор» и «Гордормостстрой» займутся строительством еще трех улиц в областном центре. Кроме того, исполняющая обязанности министра строительства Кировской области Ирина Кислухина сообщила: за счет местного и областного бюджета в 2021 году запланировано строительство ливневой канализации в районе «Урванцево».

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