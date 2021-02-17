Судья Леденских ушел в отставку

В начале февраля высшая квалификационная коллегия судей РФ полностью одобрила прошение главы СКР Александра Бастрыкина.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Судья Кировского областного суда Игорь Леденских, в отношении которого ранее возбудили уголовное дело, ушел в отставку. В пресс-службе региональной квалификационной коллегии судей сообщили, что полномочия Игоря Владимировича прекращены с 13 февраля 2021 года.
В начале февраля высшая квалификационная коллегия судей РФ полностью одобрила прошение главы СКР Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Игоря Леденских. По версии следствия, судья активно добивался нужного для его друга решения по земельному иску природоохранной прокуратуры, а также давал советы и рекомендации своей коллеге из районного суда.
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