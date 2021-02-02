ВККС разрешила возбудить уголовное дело на кировского судью

Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила представление главы СКР Александра Бастрыкина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 1 февраля, состоялось очередное заседание высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС). Одним из его пунктов стал вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Кировского областного суда Игоря Леденских. Как сообщает информационный портал «Право.ru», коллегия полностью удовлетворила прошение главы СКР Александра Бастрыкина.

По версии следствия, судья Игорь Леденских активно добивался нужного для его друга решения по земельному иску природоохранной прокуратуры, а также давал советы и рекомендации своей коллеге из районного суда.

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