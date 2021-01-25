На судью из Кировской области могут возбудить уголовное дело

Заседание должно состояться в начале февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В феврале текущего года состоится очередное заседание высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС). Одним из ее пунктов станет вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Кировского областного суда Игоря Леденских. Соответствующее прощение внес председатель СК РФ.

Игорю Владимировичу планируют предъявить обвинение по ч.3 ст. 294 УК РФ - воспрепятствование осуществлению правосудия. С каким делом это может быть связано - не уточняется. Согласно УК РФ, судье может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.