«Чистая вода» миновала Кировскую область

В 2020 году не в полном объеме выполнены показатели по проекту «Чистая вода в Кировской области». Фото: pixabay.com

Контрольно-счетная палата Кировской области (КСП) опубликовала мониторинг реализации национальных проектов на территории региона.

В 2020 году не в полном объеме выполнены показатели по проекту «Чистая вода в Кировской области». В течение года расходы на реализацию проекта были снижены с 181 миллиона до 59,8 миллиона рублей. Из средств, предусмотренных на 2020 год, освоено лишь 750 тысяч рублей или 1,3% от плана.

- Из первоначально запланированных пяти объектов четыре проекта перенесены на 2021 год в связи с отсутствием проектной документации в муниципальных образованиях, - сообщили в КСП.

Реализация проекта «Строительство сетей водоснабжения в селе Среднеивкино, деревне Воронье, деревне Сутяга Верхошижемского района Кировской области» также отложено на 2021 год.

По информации министерства ЖКХ и энергетики Кировской области, причина переноса сроков: сложная эпидемиологическая ситуация и постоянные заболевания сотрудников подрядчика.

В итоге специалисты КСП приходят к выводу, что показатели регионального проекта на 2020 год не достигнуты.

Отметим, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ федеральные средства, предусмотренные на реализацию проекта, перенесены на 2021 год.