В Кирове 83-летнюю пенсионерку госпитализировали после падения в автобусе

Пассажирка упала, когда автобус начал отъезжать от остановки. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове пожилая женщина упала в автобусе. В результате пенсионерка серьезно пострадала. Информацию передает областная ГИБДД.

Происшествие случилось 15 февраля в 08.45. Водитель автобуса отъезжал от остановки напротив дома №94 по улице Воровского. Одна из пассажиров, 83-летняя женщина, не удержалась на ногах и упала, получив при этом серьезные травмы. По информации ведомства, пенсионерке вызвали «скорую», которая не смогла оказать помощь на месте. Кировчанку пришлось отвезти в больницу.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три аварии, в которых пострадали три человека. Погибших нет.