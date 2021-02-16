В Яранске водитель иномарки сбил пенсионерку

Авария произошла на улице Карла Маркса. Фото: vk.com/gibdd43

В Яранске под колесами иномарки пострадала пенсионерка. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В понедельник утром, 15 февраля, на улице Карла Маркса произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, водитель Kia Rio сбил пенсионерку, которая неожиданно вышла на проезжую часть в неположенном месте.

- В результате происшествия 73-летняя женщина получила травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ей не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых три человека получил травмы.