Кировские гаишники поймали почти 30 пьяных водителей за два дня

Кировчан просят сообщать в полицию о неадекватных водителях. Фото: vk.com/gibdd43

За минувшие выходные по кировским дорогам прокатилась пара десятков нетрезвых водителей. Статистику приводит областная ГИБДД, чьи сотрудники ловили пьяных Шумахеров и пресекали правонарушения.

Так, с 12 по 14 февраля кировским гаишникам попались 29 водителей, нетрезвых либо отказавшихся от медосвидетельствования. Помимо того, за рулем 16 машин оказались жители региона, не имеющие водительских прав или лишенные их. Всего же за выходные сотрудники ГИБДД пресекли 563 нарушения ПДД на дорогах области.

Кировчанам напоминают: за пьяное вождение либо отказ от медосвидетельствования положены штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на полтора-два года. За повторное же нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Жителей региона просят быть бдительными. Увидев на дороге неадекватного водителя, просьба сообщить об этом по телефонам 8(8332) 588-888 или 02.