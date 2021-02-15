Чепецкая полиция в новогоднюю ночь поймала пьяного Деда Мороза на ВАЗе

«Деда Мороза» полицейские поймали неприлично пьяным за рулем «девяносто девятой». Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирово-Чепецке осудят 31-летнего мужчину, уроженца Брянской области. В новогоднюю ночь полиция поймала его, лихачащего в пьяном виде. Комизма ситуации прибавил костюм Деда Мороза, в который облачился «Шумахер». Информацию передает областное УМВД.

Новогоднего волшебника на «девяносто девятой» полиция приметила в час ночи 1 января. Лихачу подали знак остановиться, однако ВАЗ лихо пролетел мимо. Водитель в костюме Деда Мороза не реагировал ни на какие требования и сигналы, и тогда полиции пришлось погнаться следом. На улице Терещенко машину удалось остановить.

«Дед Мороз» за рулем отечественного автомобиля был пьян вдребезги: речь несвязная, на ногах едва держался. Полиции он честно заявил, что прав у него нет и никогда не было. Несмотря на четкий запах алкоголя, от медосвидетельствования он отказался. Пробив лихача по базам данных, правоохранители узнали, что год назад, в январе 2020, чепчанина уже судили за подобный проступок. За «нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию», ему пришлось отправиться на принудительные работы на восемь месяцев.

Мужчину доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что осудить его успели не только в 2020 году, но и в 2017 - в Московской области. На «Деда Мороза» завели уголовное дело по аналогичной статье. Сейчас расследование завершено, и скоро мужчина предстанет перед судом.