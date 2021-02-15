С 1 марта на «Вятке» в столицу можно будет отправляться ежедневно

Из столицы отправление запланировано на 20.05, прибытие в Киров на следующие сутки в 8.33. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 марта текущего года фирменный поезд «Вятка» будет осуществлять ежедневные перевозки пассажиров в Москву, сообщили в пресс-службе ГЖД.

Поезд сообщением Киров-Москва будет курсировать по привычному для пассажиров расписанию. Из областного центра он отправится в 20.30 и прибудет в Москву на следующие сутки в 9.43. Из столицы отправление запланировано на 20.05, прибытие в Киров на следующие сутки в 8.33.

Оформить билеты можно в кассах, а также на сайте ОАО «РЖД». Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8-800-775-00-00.

Напомним, что «Вятка» приостановила курсирование с середины апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Возобновились рейсы лишь в июле, когда эпидемиологическая ситуация начала улучшаться.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в феврале и марте из Кирова пустят дополнительные поезда в Москву. Это связано с увеличением спроса на поездки в праздничные дни.