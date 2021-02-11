Поезд № 252/251 сообщением Москва - Киров отправится из столицы 5 марта в 22.25. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В праздничные дни февраля и марта из Кирова пустят дополнительные поезда в Москву, сообщили в пресс-службе ГЖД.

Пандемия коронавируса в России идет на спад и многие кировчане задумались о долгожданных путешествиях по стране. В РЖД отмечают, что значительно повысился спрос на пассажирские перевозки на февраль и март. Поэтому компания решила организовать дополнительные поезда по следующим направлениям:

- Поезд № 271/272 сообщением Киров - Москва отправится из Кирова 20 февраля в 20.05 и прибудет в Москву на следующие сутки в 8:33. Из столицы этот состав отправится 23 февраля в 16.15, прибытие в областной центр - на следующие сутки в 05.06.

- Поезд № 252/251 сообщением Москва - Киров отправится из столицы 5 марта в 22.25 и прибудет в Киров на следующий день в 11.20. Из областного центра запланировано его отправление на 8 марта в 20:30, прибытие в Москву - 9 марта в 9.43.

Оформить билеты можно в кассах, а также на сайте ОАО «РЖД». Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8-800-775-00-00.