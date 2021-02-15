В Слободском отремонтируют Колокольню Преображенского собора

Колокольня собора Спаса Преображения построена в 1822 году. Фото: kirovreg.ru
В 2021 году главную площадь Слободского приведут в порядок. В настоящее время все контракты на проведение работ заключены. Подрядчик планирует приступить к ним в конце марта, а завершить 1 августа, сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области.
Согласно проекту, на Соборной площади планируют провести текущий ремонт Колокольни Преображенского собора, а также фонтана и колоннады. Все работы пройдут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Раннее «Комсомолка» писала, что жители Кировской области смогут выбрать объекты благоустройства на 2022 год. Подробнее здесь.
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