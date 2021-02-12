Жители Кировской области смогут выбрать объекты благоустройства на 2022 год

Выбирать жителям региона предстоит из 104 общественных пространств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Кировской области предложили самим выбрать, какие парки и скверы необходимо благоустроить в первую очередь. Свой голос можно будет отдать с 26 апреля по 30 мая 2021 года на единой всероссийской платформе для голосования. Те объекты, которые станут победителями, будут отремонтированы в 2022 году.

- Голосование будет доступно для всех жителей Кировской области в возрасте от 14 лет, - сообщили в пресс-службе правительства. - Чтобы выбрать территорию, нужно будет зарегистрироваться на сайте или зайти через «Госуслуги».

Выбирать жителям региона предстоит из 104 общественных пространств. Всю актуальную информацию о проведении голосования в Кировской области можно узнать в группе «Комфортная среда 43».

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