Где отремонтируют дороги в Кировской городской агломерации в 2021 году

В Слободском отремонтируют 12 участков дорог протяженностью шесть километров.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кировской городской агломерации планируют отремонтировать 60 дорог общей протяженностью 44 километра, сообщили в региональном министерстве транспорта.
Наибольший объем работ запланирован в областном центре. Здесь подрядчикам предстоит привести в нормативное состоянии 40 участков общей протяженностью 33,3 километра дорог.
В список ремонта вошли участки улиц Розы Люксембург, Баумана, Захватаева, Индустриальной, Калинина, Коммунальной, Кошевого, Красина, Лесной, Луговой, Мира, Рудницкого, Романтников, Физкультурников, Гостинного и Пионерского переулков, а также другие объекты.
В Слободском отремонтируют 12 участков дорог протяженностью шесть километров. Среди них ул. Академика Бакулева, Вятский тракт, Гоголя, Загородная, Лесопарковая, Меховщиков, Первомайская, Северная, Слободская, Советская, Ст. Халтурина, Шестаковская.
В Кирово-Чепецке работы пройдут на проспекте России, на улице 60 лет Октября, также планируется завершение реконструкции кругового движения по ул. Братьев Васнецовых.
Ранее «Комсомолка» писала о том, как будет развиваться дорожная отрасль в Кировской области. Подробнее здесь.
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