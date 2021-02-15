Где отремонтируют дороги в Кировской городской агломерации в 2021 году

В Слободском отремонтируют 12 участков дорог протяженностью шесть километров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской городской агломерации планируют отремонтировать 60 дорог общей протяженностью 44 километра, сообщили в региональном министерстве транспорта.

Наибольший объем работ запланирован в областном центре. Здесь подрядчикам предстоит привести в нормативное состоянии 40 участков общей протяженностью 33,3 километра дорог.

В список ремонта вошли участки улиц Розы Люксембург, Баумана, Захватаева, Индустриальной, Калинина, Коммунальной, Кошевого, Красина, Лесной, Луговой, Мира, Рудницкого, Романтников, Физкультурников, Гостинного и Пионерского переулков, а также другие объекты.

В Слободском отремонтируют 12 участков дорог протяженностью шесть километров. Среди них ул. Академика Бакулева, Вятский тракт, Гоголя, Загородная, Лесопарковая, Меховщиков, Первомайская, Северная, Слободская, Советская, Ст. Халтурина, Шестаковская.

В Кирово-Чепецке работы пройдут на проспекте России, на улице 60 лет Октября, также планируется завершение реконструкции кругового движения по ул. Братьев Васнецовых.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как будет развиваться дорожная отрасль в Кировской области. Подробнее здесь.

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