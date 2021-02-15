МЧС по Кировской области предупредило об аномальных холодах с 15 по 20 февраля

Основные холода придутся на четверг и пятницу.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Главное управление МЧС по Кировской области распространило 14 февраля экстренное предупреждение об ухудшении погоды на территории региона. По информации ведомства, с 15 по 20 февраля в область придут аномальные холода. В эти дни среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы.
Ранее «Комсомолка» публиковала традиционный прогноз погоды на рабочую неделю. Согласно предсказаниям синоптиков, основные холода придутся на четверг и пятницу. В эти дни термометры покажут отметку в минус 30 градусов.
В связи с сильными морозами спасатели просят жителей региона проявлять внимательность и осторожность.
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