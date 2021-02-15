Погода в Кировской области с 15 по 20 февраля: постепенное похолодание и готовность к морозам

Похолодание обещает быть сильным - до -30 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировскую область снова придет похолодание. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды с помощью сервиса gismeteo.ru на ближайшую рабочую неделю, которая будет 6-дневной.

В понедельник, 15 февраля, температура воздуха будет стабильно держаться на отметке в -20 градусов. День обещает быть пасмурным, утром и вечером пройдут снегопады. Сильного ветра не ожидается.

Во вторник, 16 февраля, похолодает. Утром термометры покажут отметку в -24 градуса, днем она повысится до -20. День вновь выдастся пасмурным, но относительно спокойным. Вечером пойдет снег.

Среда, 17 февраля, не выбьется из общей картины. Утром синоптики прогнозируют температуру воздуха -25 градусов. Днем она повысится до -20 и к ночи вновь упадет до -25. С 15 часов ожидается кратковременный и небольшой снегопад.

В четверг, 18 февраля, постепенно начнется похолодание. Утром термометры покажут отметку в -26 градусов. К 15 часам потеплеет до -20, зато ночью ожидаются все -28. Синоптики прогнозируют переменную облачность, а днем даже выглянет солнышко.

В пятницу, 19 февраля, придется укутаться потеплее. С шести утра синоптики обещают морозы: -33 градуса. Сильного потепления ждать не стоит: в течение дня температура будет колебаться в пределах -26 градусов, а к ночи вновь приблизится к -30. Утро будет солнечным, день - пасмурным. Осадков не ожидается.

В субботу, 20 февраля, погода практически не будет отличаться от предыдущих дней. Температура воздуха утром будет -30, днем -26 градусов. Синоптики прогнозируют пасмурную, но безветренную погоду. Снег маловероятен.