Министерству охраны окружающей среды Кировской области добавили полномочий

Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 15 февраля 2021 года полномочия по охране животного мира передадут региональному министерству охраны окружающей среды. Ранее за это отвечало министерство лесного хозяйства Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

По вопросам, связанным с охраной и использованием животного мира, необходимо обращаться в министерство охраны окружающей среды, которое возглавляет Алла Албегова.

Адрес Охотнадзора остается прежним: ул. Володарского, 82. Телефоны специалистов пока не меняются.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение, которое расширило полномочия заместителя председателя правительства Романа Береснева. Подробнее здесь.