В Слободском районе КамАЗ смял встречную легковушку

Авария произошла на 641-ом км автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Фото: vk.com/gibdd43

На трассе в Слободском районе отечественная легковушка попала под многотонный КамАЗ. Информацию о ДТП сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В четверг, 11 февраля, на 641-ом км автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 64-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ-5490 врезался во встречный автомобиль Lada XRAY.

- В результате аварии женщина-водитель автомобиля Lada получила травмы, - сообщили в ГИБДД. - Ее срочно доставили в больницу.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы.