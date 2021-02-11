В Кирове Renault врезался в Ford, а затем в пассажирский автобус

От удара Renault перевернуло на бок. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове произошла двойная авария с участием пассажирского автобуса. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Легковушку отбросило на пассажирский автобус ЛИАЗ-525653. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг утром, 11 февраля, напротив дома №167 на улице Карла Маркса произошла крупная автомобильная авария. По предварительным данным, водитель Renault Logan врезался в попутный Ford Focus. После чего легковушку отбросило на пассажирский автобус ЛИАЗ-525653. От удара Renault перевернуло на бок.

- В результате происшествия водитель автомобиля Renault Logan получил травмы, - сообщили в ГИБДД.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение по улице регулируется полицейскими.